航空雙雄公布11月營收，長榮航(2618)11月合併營收128.06億元，是2020年疫情爆發以來的新高，年成長11.61％，累計前11月合併營收1233.89億元，年增34.85％。華航(2610)11月合併營收為122.6億元，月減1.95％，年減20.23％，累計前11月合併營收1365.45億元，年增11.98％。

航空雙雄客運營收明顯復甦，長榮航11月客運營收56.81億元，年增1081.53％；貨運方面雖然運價向下收斂，但仍高於疫前水平，11月貨運營收為53.64億元。華航客運收入38.2億元，月增21.1％，年增664％；貨運收入為76.36億元，月減10.97％，年減45.81％，主因為國際貨運需求部分重回海運運輸，致使整體貨運收入較去年同期減少。

長榮航指出，今年上半年隨著疫情逐漸趨緩，歐、美及亞洲部分國家陸續開放邊境，台灣亦自下半年開放旅客來台轉機、邊境政策逐步放寬，直至目前實施入境檢疫0+5，以及解除多數國家團體旅遊禁令，客運市場逐步回升，12月底前每周航班數已逾300班，將近疫情前6成的航班數；預估明年隨著市場增溫，航班數將逐漸恢復至疫情前8成的水準，但是運能會超越疫情前2％。

目前客運市場以歐洲市場復甦最快，北美市場也有顯著的成長，東北亞及東南亞復甦較預期緩慢，但也能觀察到成長曲線上升的跡象。長榮航明年夏季班表也將開闢台北-克拉克航線，滿足中轉需求。

華航指出，今年分階段增加載客班次密集度，隨解封帶動旅遊需求，客運營收逐月成長，11月份客運收入較去年同期增加近7倍，其中北美地區舊金山、洛杉磯、安大略及溫哥華增班策略奏效，同時恢復紐約直飛航線，相較前月為成長幅度最多的區域；另東北亞地區也為客收拉升主力。華航樂觀看好客運市場，積極為後疫情時代旅運需求佈局，明年初也將再增班3成，逐步恢復及開闢新航點，強化航網規模，衝刺客運滿足全球回流旅客。

貨運部分，整體市場受到通膨升息、地緣政治緊張及全球貿易競爭等多重因素影響，在供應鏈中斷以及港口壅塞狀況緩解的情況下，部分國際貨運需求重回海運運輸；另庫存週期延長及訂單消化速度緩慢，加上大陸疫情與清零政策，也減緩消費復甦的力道。華航將持續整合客貨機運力，優化貨運班表，穩固艙位裝載率。