【全程字幕】蔣萬安留任多位局處首長 柯文哲握拳吐「這句」後笑翻

準台北市長蔣萬安小內閣人選將於下周「掀蓋」，先前曾傳出柯市府地政局長張治祥有望留任，卻遭新竹市長當選人高虹安攔胡，高虹安昨宣布張治祥將出任新竹市祕書長一職。對於蔣萬安擬留任不少局處首長，柯文哲今天自豪稱「我的局處首長太優秀了」，並表示還是有一些人會留下來。

柯文哲今天出席「為公參做體檢」活動前接受媒體聯訪，對於是否引薦張治祥給高虹安？柯文哲說，正確講法是，他之前有一一問市府局長，看他們卸任之後去哪裡，不過因為大部分都已經接近65歲，很多人都是要回學校教書或是退休，有幾個比較年輕的，他有記錄下來，所以人家問的時候就拿名單給他們看。

柯文哲強調，北市的局處長都相當優秀，他的局處長一個很大特色，政治性都很低，有超過一半的局長是事務官上來當的，他們比較沒有很強的意識形態或政治背景。

至於推薦張治祥的原因？柯文哲說，高虹安的新聞稿說明很清楚，張的公務員資歷完整，有財政、土地開發、社子島開發經歷，主要是她又當過台中的地政局長、台北地政局長，也當過以前郝龍斌時代的財政局副局長。

他認為，要當秘書長的人，cover的範圍要相當廣，祕書長最重要的工作就是調和整個所有公務體系之間的衝突、摩擦，所以有廣泛經驗的人比較好的。

而張治祥也被蔣萬安徵詢留任，卻被攔胡。柯文哲則說，據他所知，他的局處長被徵詢要不要留任的很多，也許有的人規畫不同，就沒有留下來，不過他相信還是有一些會留下來。

對於蔣萬安將留任許多局處首長，柯文哲說，「這表示我的局處首長非常優秀啊！」，至於蔣被疑找不到人才留任柯市府首長，柯仍樂的笑回，「這表示我的局處首長太優秀了」。

外界分析，本次選舉國民黨大勝，造成大家都在搶人，柯文哲表示，自己長期在研究，台灣還是要重建文官制度，不要因為一個人當選換一大堆人，這不太好，據他所知，換一個總統要換6000個職務，所以很容易變成一個利益集團，認為要慢慢回復文官制度，有誰當選換的人都不是很多的話，盡量回復文官制度，對台灣的長期發展是好的。