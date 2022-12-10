香港超級富二代林建岳1980年與演出《婉君表妹》走紅的謝玲玲結婚，兩人生下5個小孩，但林建岳後來與王祖賢傳出緋聞，甚至決定和謝玲玲離婚，讓林建岳母親林余寶珠一度氣得替謝玲玲說話，稱就當作兒子花了2千萬在外偷吃。近日林余寶珠過98歲大壽，林建岳久違現身，謝玲玲也曬出和林余寶珠的合影，可見孝心，不愧林母過去稱讚她是「永遠的媳婦」。

謝玲玲當年被譽為「天才童星」，當紅之際嫁給林建岳到香港生活，無奈男方後來與王祖賢傳緋聞，甚至提出離婚，傳聞林家兩老為了彌補謝玲玲給出4億港幣天價贍養費，而謝玲玲後來錢滾錢成為富婆，為感激「無緣婆婆」的疼愛，離婚後和林母仍維持良好關係，2016年林余寶珠過90大壽，謝玲玲還曬出下跪奉茶照片，感慨寫下：「恭祝我的永遠婆婆90大壽，祝願她永遠健康平安，快樂」。

林建岳替媽媽慶生，罕見同框小孫女。（圖／翻攝自emilylam.ho IG）

林建岳與謝玲玲育有2男3女，分別是林孝賢、林恬兒（Emily）、林愛兒、林孝能及林心兒（Elly），近日林恬兒在IG分享替奶奶慶祝98歲生日的照片，可見林建岳久違現身，65歲的他外貌跟過去差不多，更罕見跟外孫女的背影同框，眾人還在蛋糕上寫下：「奶奶生日快樂，福如東海，壽比南山」。

左圖為林建岳和女兒林恬兒，右圖為謝玲玲曬照替前婆婆林余寶珠慶生。（圖／翻攝自emilylam.ho、hlingling IG）

照片中可見林家上下都穿了紅色系的衣服，氣氛溫馨又喜氣，謝玲玲雖沒有出席，但仍曬出先前跟前婆婆過農曆新年的照片，可見林余寶珠忙著發紅包給謝玲玲和孫女，兩人情同母女的情誼令人感動，而謝玲玲離婚後除了拿天價贍養費，平時也不忘做公益和投資房地產，過著衣食無缺的生活。