新北市消防局加強演唱會救護整備。（新北市消防局提供）

新北歡樂耶誕城今明（10、11日）舉辦巨星演唱會，預估吸引數萬人參與，鑑於日前韓國梨泰院發生踩踏事件，新北市消防局提升現場緊急救護能量，擴大人力支援加強緊急救護整備工作，降低演唱會傷害事故及提升救護效率。

消防局針對演唱會現場救護作為規畫二大分區，重點區包括舞台區、竹筍區及地下連通道；次重點區則為板橋車站、縣民大道與新府、新站路口，共設置9處45名消防救護人員，另現場各處消防救護人員將對主要出入動線加強戒備巡視，因應突發受傷狀況。

消防局長黃德清表示，為提升緊急傷病患效率，消防局創新製作救護快速通關手持牌，輔以爆閃提示燈，提醒現場民眾迅速騰出急救空間，以利救護人員緊急救護，請民眾配合遵循現場消防、警察及工作人員引導指示疏散。呼籲參加民眾務必注意自身安全，遇救護人員出勤務必讓道，希望參與此次耶誕巨星演唱會活動的民眾，能帶著愉悅的心情前往，平平安安返家。