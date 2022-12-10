22歲張姓男子騎機車沿台1線南下行經屏東佳冬段時，疑因急煞不及撞上前方行走的84歲陳姓老翁，機車瞬間飛越分隔島撞上北上來車的擋風玻璃。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

22歲張姓男子騎機車沿台1線南下行經屏東佳冬段時，疑因急煞不及撞上前方行走的84歲陳姓老翁，機車瞬間飛越分隔島撞上北上來車的擋風玻璃。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

22歲張姓男子騎機車沿台1線南下行經屏東佳冬段時，疑因急煞不及撞上前方行走的84歲陳姓老翁，機車瞬間飛越分隔島撞上北上來車的擋風玻璃。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

22歲張姓男子騎機車沿台1線南下行經屏東佳冬段時，疑因急煞不及撞上前方行走的84歲陳姓老翁，機車瞬間飛越分隔島撞上北上來車的擋風玻璃。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬鄉9日晚間發生一起驚悚車禍，22歲張姓男子騎機車沿台1線南下行經428.5k時，疑因急煞不及撞上前方行走的84歲陳姓老翁，機車瞬間飛越分隔島撞上北上來車的擋風玻璃，幸駕駛與騎士無大礙，但陳翁還在搶救中、有生命危險，警方表示，張男酒測值為零，肇事原因尚待釐清。

枋寮警分局指出，9日晚間6點獲報佳冬鄉台1線428.5K有交通事故發生，經警方到場處理後，發現22歲張男騎機車南下該路段時，追撞前方牽著電動輔助自行車行走的84歲陳翁，且機車撞擊後失控跨越中央分隔島至北上車道，再與胡姓男子駕駛的小客車發生撞擊，汽車擋風玻璃全碎。

警方指出，該小客車上除有駕駛外，副駕駛座也有載1名女乘客，所幸2人都無大礙，僅胡姓駕駛手有挫傷、並未就醫，張姓騎士送醫後也無生命危險，但陳翁有生命危險，還在搶救中。

警方初步研判，機車車速應該沒有很快，該路段視線昏暗，有可能要很靠近時才會發現行人，所以騎士疑似是急煞不及釀車禍，但確實肇因尚待釐清，張姓騎士與胡姓駕駛的酒測值都為零。