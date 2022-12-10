有些人職業倦怠會想著要回去念書休息一陣子。一名男網友表示，建議大家不要輕易就讀台灣的研究所，因為台灣研究所中的指導教授的權力超大，學生能否畢業基本上99%都掌握在教授手中，如果遇到好教授那就還好，但若遇到不好的，真的是萬劫不復，想畢業畢不了業，想換教授也換不了，最後只能休學重考，引起網友討論，不少過來人認同直呼，遇到爛教授真的很慘。

一名男網友日前在Dcard上分享，台灣研究所的指導教授權力很大，能否畢業99％都掌握在指導教授的手上，若跟到了一個爛教授，真的萬劫不復，且要換指導教授需教授本人同意，若他不願意，你就換不了，只能退學重考。最慘的是，花時間念研究所，最後若沒畢業、領到畢業證書，就等於人生空白好幾年，之後找工作會很麻煩。

男網友表示，台灣研究所裡面的好教授不少，但爛教授也一大堆，跟到不好的教授，不僅會浪費時間，還會導致畢業時間不斷延長，甚至可能發生畢不了業的慘案。能否畢業完全是指導教授說了算，台灣研究所的制度就是這樣的不平衡。

男網友感嘆地說，台灣研究所真的不要亂讀，建議若真的要讀，就要先做好準備，否則讀了沒畢業，去求職反而還扣分，而且寧願找不到指導教授，也不要跟著爛教授。

貼文引起網友討論，「很多人都低估了跟到爛指導教授的嚴重性」、「我懂，這其實跟公職一樣，當你千辛萬苦、好不容易考上了，結果卻發現是個屎缺」、「遇到垃圾教授路過，研究所第四年中」、「真的是這樣，不知道的人就在這邊跌一跤」。