嘉義市長首輪政見發表會 這人超狂做瑜珈＋粉紅泡泡觀想

嘉義市第11屆市長重行選舉電視公辦政見會今天上午登場，對比其餘4名候選人著重在政見闡述，穿著運動內心的無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統先示範做瑜珈，接著眼戴粉紅口罩進行宇宙、粉紅泡泡觀想，表示他當市長會用政府力量推動健康產業，還拿出某健身房會員證展示，最後躺在瑜珈墊上進行長達3分鐘的大休息直到鈴聲響起。

民進黨嘉義市長候選人李俊俋指嘉義市發展遲滯已成大問題。（呂妍庭攝）

上午第1輪政見會發表，民進黨嘉義市長候選人李俊俋以新竹市升格至今人口45萬人，嘉義市26人萬比喻，嘉義市發展遲滯已成大問題，經濟就業力差，生活機能、交通都不好，社會福利也不夠，指蓋住問題不代表問題已解決，接著提出三心二箭政見，主打假牙補助、75歲以上長輩健檢1年1萬元、生育補助提高到2萬，強調黃敏惠當市長13年，黃敏惠不做，李俊俋來做。

無黨籍嘉義市長候選人陳泰山說他選市長是要救台灣。（呂妍庭攝）

無黨籍嘉義市長候選人陳泰山說他選市長是要救台灣，說他從事獸醫工作41年，前兩天才去考博士班，指時下貧富差距大，已牽扯到家庭、社會和國家的安全，所以他要用政府力量來救窮，喊台灣獨立才是活路，最後口念心經直到結束。

無黨籍嘉義市長候選人鄭凱升以小市民角度提出多項具體政見。（呂妍庭攝）

無黨籍嘉義市長候選人鄭凱升說他曾是北漂竹科科技宅男，因照顧長輩返鄉，同樣提到嘉義市與新竹市升格後城市發展有巨大落差，說他參選市長是平民與權貴之戰，資源、聲勢難與藍綠對手比敵，隨後提出65歲以上長輩健保優惠補助、營養午餐優惠補助、釋出閒置空間供社福團體使用、設軟體科學園區、廣設低價國宅、取消17條限制型道路、重新檢討設計不良路段等政見。

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠首輪政見著重在本屆任內主要政績說明。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠首輪政見著重在本屆任內主要政績，表示她與有溫度的戰鬥團隊要把嘉義市打造成台灣新都心，只要定位和方向對，就能勇敢向前走，提出五大幸福進行式，包括經濟大進步、建設跨大步、人潮強強滾、全齡好生活、回嘉正時行，並列舉嘉義市營利事業銷售額不斷創新高、縣市長民調從吊車尾變火車頭、普發2000元消費現金、建國二村立市地重畫、創業核貸7800萬等政績。

最後上場的台灣阿成拿著拿著瑜珈墊、瑜珈磚上場，先示範做瑜珈後，就進行數分鐘的觀想程序邊解說，強調他要打造嘉義市成為有氧王國、有氧首都，最後直接躺在瑜珈墊大休息近3分鐘。

無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在政見會上示範做瑜珈。（呂妍庭攝）