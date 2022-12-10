義大利情色喜劇巨星蘭杜·布山卡（Lando Buzzanca），於60、70年代走紅演藝圈，以惡搞諜報片《霹靂彈》演出「情色版007」聞名，由於演出電影劇情多與情慾內容有關，被粉絲封為「鹹濕先生」，如今高齡87歲的他傳出病危住院，讓眾多粉絲為其健康狀況擔憂不已。

根據歐媒報導，蘭杜·布山卡先前住在老人療養院，不慎從輪椅跌落摔傷額頭，便送到羅馬醫院進行治療，如今傳出病危消息，對此，主治醫生受訪時表示他並未罹患絕症，只不過身高187公分，體重卻僅有40公斤，明顯長期營養不良，導致身體相當虛弱，健康狀況亮起紅燈，好在精神狀況極佳，也沒有診斷出其他疾病，對於外界傳聞他罹患老年癡呆症，醫生否認此傳聞並強調僅是「失語和身體狀況不佳」。

蘭杜·布山卡於60年代從影，演藝生涯長達55年，主演過多部情色喜劇，演出多以詼諧幽默風格為主，讓他深受影迷喜愛，其中1966年在電影《詹姆斯·托特的古怪世界》中化身為「情色版007」，藉此惡搞詹姆士·龐德（James Bond）在《霹靂彈》中飾演的角色，就此打開知名度，其餘作品像是《夜夜念奴嬌》、《滿城春》當年在香港上映時，票房皆開出紅盤，更被香港影迷封為「鹹濕先生」。