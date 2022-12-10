太誇張！網友在高雄路上見到一名女子騎乘機車，但後方竟站著一隻白色馬爾濟斯，不但沒有安全措施，且女子的車速也不慢，狗狗坐立難安的樣子讓網友們痛批飼主「太離譜」、「表演馬戲團嗎？」，連動保處也回應將約談車主到案說明。

一名網友在臉書社團「旗津咱們的故鄉」上傳一段影片並發文透露，「剛剛六點這個小姐從草衙到旗津，機車後站了一隻馬爾濟斯，車速也不算慢，行經過港隧道機車道，如果掉下來，除了狗狗受傷，後面的人車為了閃避也很危險」，原PO也向飼主喊話「如果愛狗請不要這樣」。

只見畫面中前方一名女子騎乘機車，後座上站著一隻白色馬爾濟斯，並沒有任何的安全措施，加上女子的車速不慢，狗狗在椅墊上坐立難安的樣子讓不少愛狗人士看了心疼不已，路過的民眾也十分緊張。

貼文曝光後引發關注，網友紛紛留言痛批「超級危險，掉下來狗和路人都會受傷欸」、「這個一摔一定死的沒死也半條命了」、「這位大姐，妳也太離譜了吧！」、「好可怕，狗狗掉下來怎麼辦…」、「飼主不要有炫耀的心態，知道你家的狗有多害怕嗎？另類虐狗！」、「表演馬戲團嗎？」。

而貼文也引來高雄市動保處留言回應「本案動保處將調查車牌號碼之車主，後續將發文請飼主來說明！」。