夫妻結婚後，基本上都會和異性知己保持距離，然而，有些老公仍然分不清界線，難以保持安全距離，《媽媽經學知識》運勢專欄指出，雙魚座、射手座、雙子座、水瓶座、天秤座老公，身邊總是樂於交異性朋友，造成老婆心理上的不安，這時雙方需透過理性溝通並適時表達想法給老公聽，才進一步達成避嫌的效果。

▍第五名：雙魚座老公：浪漫又富同情心容易迷惘

雙魚座老公由於柔情似水的個性，讓他們經常溫柔又富同情心對許多人伸出援手，更使得他容易迷失在幫助別人、得到回應的互動漩渦，並在這樣的過程中，分不清楚避嫌的界線在哪，而產生不應該的情愫，雖然如此，雙魚座老公柔軟的性格仍是可以透過理性的溝通來約束的，老婆情理兼具表達自己的不安與要求，能讓雙魚座老公收斂，進一步達到避嫌的效果。

▍第四名：射手座老公：熱情與好奇勝過避嫌意識

射手座老公善於交際的個性和雙子座老公蠻相近的，差別只在於，相比雙子座容易對人產生興趣，射手座則是先對人有興趣才進一步交友，卻又會在熱情的互動中讓人感到不懂得避嫌，如果老婆在意射手座老公這樣的交友態度，建議別糾結限制老公交友，而是更密切地維繫兩人的愛情關係，讓老公的心思在自己身上，至於異性朋友只要不越界就隨他去吧。

▍第三名：雙子座老公：異性知己主動圍繞在身邊

雙子座的老公天性就健談又幽默，因此身邊特別容易圍繞異性知己，對他們而言，這些人並非刻意聊起來的，而是在一種自然的狀態下互動，卻也容易被認為是不懂得避嫌，然而，只有在穩定關係變質時才會步入曖昧陷阱，若老婆認為老公不懂得避嫌，可以先想想兩人關係是否有發生問題？如果沒有問題，就不必太過擔心，雙子座老公只是發揮健談本性正常交友而已。

▍第二名：水瓶座老公：愛好和平的天性難以拒絕

水瓶座老公也是喜歡交朋友、同時希望所有關係都能保持和平狀態的人，因此更難以在有穩定關係的狀態下，為了避嫌而拉遠和朋友的關係，此外，他們大多都愛好自由，若嚴格控管可能會導致想逃得更遠的反效果，如在意水瓶座老公不懂得避嫌，建議好好表達不安的心情，並不過度拘束，以柔情策略讓他們多將心思放在自己身上。

▍第一名：天秤座老公：維持友情的天秤矛盾搖擺

天秤座老公本身就樂於交朋友，因此，最常被認為不懂避嫌的原因，多是為了維持友誼而矛盾搖擺，尤其他們容易對與感情相關的事猶豫不決，在有穩定關係之後，仍會為了避嫌試著改變友誼關係而難做出行動，當老婆說話時更會反過來認為自己不被體諒，所以，若老婆介意天秤座老公不懂得避嫌，可試著和他們的朋友多來往，打成一片就可多放心些。