班西蒙斯相隔11天重返球場拚戰，10日雖僅貢獻6分、6助攻、7籃板及4抄截，籃網仍靠杜蘭特攻下全場最高34分，厄文也有33分、11籃板，最後以120比116氣走老鷹，目前15勝12敗，排名穩居東區第4，完全掃除季初戰績低迷的陰霾。

由於先發中鋒克萊斯頓受傷缺陣，班西蒙斯一回歸就打先發中鋒位置，讓他沒多久就陷入犯規危機，不過籃網仍有杜蘭特、厄文兩大砍將可以飆分，兩人攜手帶領籃網打完上半場，取得68比64領先，杜蘭特上半場就摘22分，但崔楊也拿22分。

來到下半場，籃網仍看厄文與杜蘭特表演，打到最後1分09秒，杜蘭特投進三分球，幫助籃網取得5分領先，儘管老鷹也靠崔楊上籃追回兩分，可是塞斯柯瑞最後10.2秒穩穩罰進兩球，波達諾維奇馬上投進三分回應，杜蘭特卻又兩罰俱中穩住勝局。

籃網除了杜蘭特與厄文攜手飆分，華倫也替補攻下14分，塞斯柯瑞11分，喬哈里斯10分；老鷹則看崔楊狂飆33分，另有9助攻、3抄截，可惜仍無法挽回頹勢，波達諾維奇替補拿下31分，卡培拉15分、11籃板，不過主力射手穆雷因為受傷至少要缺席兩周。