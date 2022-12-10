即將卸任的台北市長柯文哲月初才以宣傳悠遊卡之名，到日本沖繩進行3天2夜的市政交流，15日又將再度出訪新加坡，遭質疑浪費公帑畢業旅行。柯文哲今表示，行程1年多前就訂了，並稱北市雙語教育、智慧城市有很大成分都是跟新加坡學習。

二度畢旅？卸任前訪新加坡挨轟 柯文哲親吐「目的」：行程1年多前就訂了

柯文哲今出席「為公參做體檢」活動前受訪談到新加坡出訪，他表示，事實上行程1年多前就訂了，因為台灣、台北市雙語教育、智慧城市有很大成分都是跟新加坡學習，最近這1、2年多來，秘書長跟對方透過視訊都有很多對話，包括新加坡數位大使的計畫，在台北要怎麼去複製過來，其實雙方在視訊上已經交談過很多遍。

柯文哲指出，這次去新加坡是客隨主便，行程給對方安排，因為時間很趕，幾個局長跟負責業務的高級文官會去，政治還是延續的，整個台北市的E化計畫還是有擬訂大綱，包括大數據中心下面怎麼走，E化政府要怎麼走下去，還有雙語教育。

柯說，新加坡花28年才完成整個雙語教育，台北不可能花那麼長的時間，這也不太符合台灣的現況，但是要怎麼縮短，還是要問一問新加坡他們實際執行的意見。