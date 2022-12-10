旅美僑胞鮑潘曉黛創立的「幫幫忙基金會」今年送出22個貨櫃物資到中美洲、亞洲、非洲等地，善心遍及全世界，駐洛杉磯辦事處長黃敏境稱讚這是「台灣暖實力的展現」。

鮑潘曉黛與義工團隊8日在洛杉磯華僑文教中心舉行2022年度慈善工作成果說明會。黃敏境出席並致詞感謝基金會長年努力，「把來自台灣的愛心散布到世界各個角落」。

幫幫忙基金會成立於2000年，結合旅美僑界人士的愛心從事國際人道援助，至今已捐贈超過500個貨櫃的愛心物資到35國，在尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、多明尼加、巴拿馬設有老人照護中心、婦女職訓學校、電腦教室。

鮑潘曉黛總結年度工作，包括救濟貝里斯風災；防疫物資送宏都拉斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉；救援海地風災與地震；緬甸軍事政變；索馬利蘭首都市集大火；斯里蘭卡政府破產等。

基金會獲得在地廠商支持，捐助物資從食物、醫療藥品、衣物與生活用品應有盡有，此外以「台灣電腦教室」為名，在薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉、聖文森、聖露西亞、索馬利蘭、緬甸、貝里斯、海地、諾魯和斯里蘭卡等國設立電腦教育訓練機構。

幫幫忙基金會的慈善救援，與中華民國外交部及駐外機構合作，在2021年送出的50個貨櫃中，有25個是送到邦交國。黃敏境致詞時代表中華民國政府向幫幫忙基金會表達感謝。

鮑潘曉黛今年獲得僑務委員會頒發「海華榮譽獎章」，她感謝義工的辛勤付出，也感謝中華民國政府和全球各地外交人員協助，才能順利完成全年的愛心任務。（編輯：郭中翰）1111210