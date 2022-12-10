德芙蘭國小泰雅傳統古屋及穀倉全貌。（東勢林管處提供）

傳統古屋內部不見任何鐵釘，均以傳統綁藤方式建築。（東勢林管處提供）

泰雅古屋屋內的竹木床。（東勢林管處提供）

東勢林管處陳副處長啓榮（左二）及德芙蘭國小校長古金益（左一）一起致贈感謝狀給工班。（東勢林管處提供）

林務局東勢林區管理處為協助傳統泰雅文化學習場域營造，與和平區德芙蘭國小合作辦理「推廣國產材建置傳統泰雅家屋建造計畫」，集結部落耆老與青年族人組成的工班，和逢甲大學建築系教授林幸長、謝銘峯帶領的學生，歷經1個月餘，今天落成啟用，完成睽違百年的傳統泰雅家屋及糧倉。

東勢林管處指出，為符合傳統家屋建材，該處提供台灣櫸和烏心石等國產材46.85立方公尺，以就地取材使用原木不加工原則，用台灣櫸做為古屋主要樑柱，烏心石作為次要樑柱，壁面及牆體皆用小徑木或枝梢材橫放堆疊，呈現傳統泰雅家屋建築特色「積木式厚牆」或稱「疊木牆」，樑柱間以傳統綁藤固定。

屋內下沉式地基由砌石堆疊的矮牆，具有防禦功能冬暖夏涼；內部擺設除有竹木床、各項生活器具、獸骨等，也必有三支石頭圍成的火灶，且火都不能熄，可以煮食取暖，可讓木頭樑柱保持乾燥。火灶上方有烘乾架沒吃完的肉，可以放在上面讓火繼續烤，在沒有冰箱的古早時代是保存食物的好方法。

東勢林管處說，德芙蘭國小傳統家屋完成後，許多高齡長者踏入屋內看到陳設時，兒時回憶湧上心頭不禁熱淚盈眶。傳統家屋由學校維護管理除作為泰雅文化學習場域，還提供作為大甲溪沿線各部落及社區推廣傳統泰雅文化與部落故事館展示基地，更是部落族人凝聚情感與共同記憶的空間。

東勢林區管理處強調，「山林永續」是原住民族與林務局共同核心價值，透過落實森林資源共管共享合作模式，連結在地民眾的生活，促進原住民部落文化傳承及教育；使各部落及社區居民以生態旅遊、林下經濟、森林巡護等友善環境方式，發展多元山村綠色經濟，並找回人與自然緊密連結的關係。