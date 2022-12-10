網紅四叉貓爆料，新竹市長當選人高虹安的一名助理，領國會公帑，做的卻是民眾黨主席、台北市長柯文哲的隨行攝影。柯文哲今批造謠，還稱乾脆民眾黨去籌一筆錢律師費，以後誰亂講就告他，多告幾次以後這些人才會收斂。

柯文哲說，這件事情當事人會去回應，第一，沒有領兩份薪水的事，第二，每天在網路上隨便人家問一個，他們就要回應，明明就造謠，乾脆民眾黨去籌一筆錢律師費，以後誰亂講就告他，多告幾次以後這些人才會收斂。