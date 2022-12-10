喜樂時代影城插旗高雄，斥資2億元打造高市總圖館，先前推出「爆米花自備容器裝到飽」活動後，成功打響知名度，業者10日再推出「1元看電影」活動，一早就吸引大批民眾前往排隊搶購，根據業者統計限量1000張「1元電影票」短短半小時就遭搶購一空。

喜樂時代影城位於亞洲新灣區內的高雄市總圖二期文創會館，影城在8日開幕前先行推出「爆米花自備容器裝到飽」活動暖身，有超狂民眾搬出1600公升鐵桶，引發熱烈回響，當天總計賣出1.5公噸爆米花，成功打響新影城知名度。

而喜樂時代影城正式開幕後，業者10日再加碼超狂優惠方案，祭出「1元看電影」活動，只要民眾到現場購票，每人只要花1元就可看電影，購票者可任選10日播映任何1個場次的電影，限量1000個名額，此活動又吸引大批排隊人潮，甚至有民眾為了搶票，清晨就到場排隊。喜樂時代影城業者表示，「1元看電影」活動1000張1元電影票，在短短半小時就遭秒殺。