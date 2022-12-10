中國大陸日前以未完成食品註冊為由，祭出新一波水產禁令，禁止台灣100多家水產品輸入，今日又再新增台啤、高粱、蘋果西打等也被標為「暫停進口」，外界質疑是註冊時沒寫「中國臺灣」所致，行政院長蘇貞昌10日再斥，此舉不符合世界貿易組織（WTO）相關規範，政府將盡全力溝通、循管道申訴，並全力協助業者不受損害。

蘇貞昌上午出席第51屆建築師節慶祝大會前受訪痛斥，中國大陸以行政註冊的手段，來對貿易行為進行相關干預，不符合世界貿易組織（WTO）相關規範，在世界各國也是獨有的做法。

蘇貞昌強調，對於相關受到影響的業者，政府會盡全力來幫忙，盡量和中國大陸相關單位溝通來爭取，如果有不符合WTO的相關規範，也會循相關管道申訴。對於受影響的業者，政府一如過去鳳梨或石斑魚等受影響的業者，傾全力來幫忙他們，使他們不受損害，「一樣的，政府一定會全力來協助相關業者。」

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