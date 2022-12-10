儘管「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩人10日宣告傷癒復出，更幫助湖人從一度落後18分頹勢，把比賽逼入延長，「大鬍子」哈登卻在延長賽包辦8分，幫助地主七六人133比122氣走湖人，除了中止自身3連敗，也送湖人苦吞3連敗。

安東尼戴維斯剛從感冒痊癒，整體狀態明顯欠佳，一開賽就吞兩犯，只能眼看恩比德首節大發神威獨拿20分，且幫七六人擴大領先到11分，但在次節一開始，里夫斯領軍湖人打出13比2追上，也讓湖人打完上半場，僅以59比61落後七六人。

來到下半場，七六人換成梅爾頓、哈登、賽布爾等人發威，轉眼擴大領先差距到雙位數，甚至來到末節，七六人一度取得102比84大幅領先，沒想到湖人接下來仍未放棄，靠著詹姆斯與安東尼戴維斯攜手追分，轉眼就把落後差距縮小到個位數。

打到正規賽還剩12秒，里夫斯的三分球幫助湖人追成117比119，接下來梅爾頓兩罰中1，里夫斯最後9.2秒雖有3罰機會，卻只罰進兩球，眼看著湖人只能祭出故意犯規，安東尼戴維斯卻成功抄截，可惜他只有兩罰中1，比賽進入延長加賽。

哈登延長賽接連得到8分，幫助七六人打出12比0猛攻，反觀湖人進攻完全陷入當機，直到最後35秒才靠貝弗利上籃拿到延長賽第1分，可惜早已為時已晚，儘管湖人仍把主力繼續留在場上，卻只能看著七六人順利拖完剩餘時間，總算拿下這場勝利。

恩比德攻下全場最高38分，外加12籃板、5助攻，梅爾頓也有33分、7抄截，哈登28分、12助攻；湖人以安東尼戴維斯31分最高，里夫斯25分，詹姆斯23分，韋斯布魯克雖拿12分、11助攻與11籃板的大三元，卻沒辦法幫助湖人完成逆轉。