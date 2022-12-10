台東光祭新作品現身市區，台東縣長饒慶鈴表示，共有3件作品伴大家度過耶誕、跨年到元宵，邀請各地民眾到台東追光打卡。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東光祭新作品現身市區，台東縣長饒慶鈴表示，共有3件作品伴大家度過耶誕、跨年到元宵，邀請各地民眾到台東追光打卡。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東光祭新作品現身市區，台東縣長饒慶鈴表示，共有3件作品伴大家度過耶誕、跨年到元宵，邀請各地民眾到台東追光打卡。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東首次聲光藝術節「台東光祭」日前獲得熱烈回響，台東舊站特區展場接力開幕，由澳洲藝術家Kit Webster帶來全新作品《原生》，數百位民眾手持太空魔幻感的星星燈呼應，對於這場別開生面的聲光藝術派對都驚呼「太酷了！」縣長饒慶鈴表示，市區3件作品陪伴鄉親度過耶誕、跨年到元宵，邀請各地民眾明年2月12日前到台東追光打卡，體驗浪漫聲光藝術氛圍。

澳洲聲光藝術家Kit Webster以技術創新聞名國際，饒慶鈴提到，很高興Kit Webster首度在台灣展出就獻給台東，希望來看「台東光祭」獲得滿滿能量。首次舉辦的東台灣聲光藝術節「台東光祭」在知本為期30日展出，吸引3萬5000觀展人次，點亮知本夜晚，帶動當地產業，大獲各界好評。為延續「台東光祭」集結能量信念，縣府在「台東舊站特區」展出新作品：澳洲藝術家Kit Webster《原生》、游文富《粉紅色森林》及再加碼展出有用主張《金勵湯》。

縣府文化處說明，《原生》鑲嵌3座拱⾨上的70萬顆LED燈形成的光矩陣，創造出無限造型、色彩及視覺錯視的虛擬空間；連續十多分鐘的動態作品，使真實與虛幻在音樂節奏中不斷交錯，嶄新形式為民眾帶來全新體驗與藝術能量，享受難得一見的藝術家與作品共演的視聽饗宴。

國內重量級環境地景藝術家游文富創作《粉紅色森林》，以海量竹子作為媒材，如種稻似地運用細尖竹子，1根1根「種」出如柔軟芒花又像覆雪大地般、暈染著粉紅色的雪白森林，為台東市區增添處超現實唯美景象，朦朧的調性，讓民眾擁有飄著粉紅浪漫的白色聖誕節。

為傳遞「能量滿滿、開心在一起」的策展初衷，縣府團隊在年底前把暖暖的溫泉帶到市區，展出「濃縮版」《金勵湯》（有用主張作品），相較於知本展出較為精巧，透過藝術家配合街區現地創作，藉由燈光流動展現溫泉能量由地底源源湧出的意象，讓觀展民眾補充「營養素」，充滿能量與未來感。