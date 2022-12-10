專案小組兵分多路至桃園市、新北市兩處出租套房，當場將彭姓、徐姓嫌犯逮捕。（新竹查緝隊提供／陳育賢新竹傳真）

海巡署偵防分署新竹查緝隊近日循線掌握有上游嫌犯掌控大量毒品，平日並在新北地區活動，經多日監控日前見時機成熟，至桃園市、新北市兩處出租套房，當場將彭姓、徐姓嫌犯逮捕，同時起出12.9公斤安非他命及43公斤愷他命等大量毒品，成功阻斷大批毒品流入市面。

新竹查緝隊指出，日前在溯源偵辦毒品案時，經分析相關資料發現桃園地區一帶的幫派分子，涉嫌販賣毒品賺取暴利，循線追查毒品上游經常於新北地區活動，並掌控大量毒品。

查緝隊立即會同台北市刑大掃黑專責隊共組專案小組，並由桃園地檢署檢察官陳映妏指揮，透過情資整合大數據分析及行動蒐證，終於掌握犯嫌住所及平日活動地點，日前見時機成熟立即在桃園、新北兵分多路，順利在桃園市桃園區及新北市中和區兩處套房，一舉將彭、徐2嫌擒獲。

專案小組並在其租屋套房內搜出大批偽裝成茶葉包裝的毒品，包括12.9公斤安非他命及43公斤的愷他命、電子磅秤、分裝袋及封口機等不法證物，全案依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

新竹查緝隊指出，海巡署為貫徹政府反毒決心，落實行政院「新世代反毒策略2.0」溯源斷根，遏止毒品危害社會，將持續加強毒品案件查緝，秉持「追本斷源」精神追查毒品幕後集團，籲民眾若有發現不法，請撥打海巡署「118」報案專線檢舉，全民齊心減少毒品危害，共創無毒家園。

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