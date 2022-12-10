繼鳳梨、石斑魚後，大陸近日再度禁止台灣多樣水產品輸入，影響最大宗的有冷凍魷魚、生鮮午仔魚、冷凍鰹魚及冷凍秋刀魚等產品，去年銷售額都達到上億新台幣，對漁民影響相當嚴重。國民黨立委賴士葆質疑，大陸很早規定想輸入必須先完成註冊，日本也為此老早做準備，為何台灣政府卻沒有相關作為？

近日傳出大陸禁止台灣水產品輸入的消息，讓行政院長蘇貞昌直呼「又來了」，總統蔡英文也在臉書發文，稱大陸以突襲的方式讓台灣水產品出口受到阻礙，但其實大陸早在2021年4月就告知全球，食品加工品必須要完成註冊才可以輸入到大陸，此舉並非僅針對台灣，如日本政府就在大陸公告後的4個月內，為日本業者訂出相關輔導辦法，協助日本業者進行註冊。

賴士葆今（10）日在臉書質疑，蔡英文等民進黨高官，除了膝蓋式反應痛罵大陸之外，卻不檢討為何日本政府早就做好準備，台灣政府卻全無相關作為，直言是政府的無能造成漁民損失，「農委會主委等相關官員應下台負責！」

據農委會統計資訊，大陸為2021年台灣水產品第二大輸出地，總銷售額達到2.96億美金（約台幣88.8億元），其中以冷凍魷魚為最大宗，銷陸總量達3959噸，價值1.3億美金（約台幣40億元），其他還有2759萬美金（約台幣8.3億）的生鮮午仔魚、2135萬美金（約台幣6.4億元）的冷凍鰹魚及882萬美金（約台幣2.6億元）的冷凍秋刀魚。

針對政府遭批評無作為，陳吉仲昨日表示，今年3月收到陸方通知申請方式改為繳交書面格式後，行政院就進行跨部會的分工，一一打電話通知相關業者；食藥署長吳秀梅也解釋，只要曾經有輸出到大陸的業者，應該至少都接過食藥署3通詢問電話，並強調食藥署有持續為有意願繼續輸出的業者，進行相關輔導。