知名作家吳淡如近年傳出身家破2億，還開箱8000萬豪宅，未料近來傳出有人質疑她過去著作是找人代筆，今(10日)稍早，吳淡如發長文反擊，強調把對方看作前輩尊敬，指出過去的著作稿件、音檔她都有留著，真人不說假話，「但是我從來沒有不擇手段出書來賺錢。何況現在出書真的賺不了什麼錢！」她也不想為此上節目澄清，自嘲會被年輕人看成「老狗咬老狗」。

吳淡如稍早曬出對話截圖，透露網上有人影射她找代筆，發動攻擊，她強調自己從書籍到銷售業配文案都自己寫，10天前才找到一位台大中文系的學妹來幫忙他們電商公司寫銷售文案，因為她要花時間寫小說和論文，無奈對放話者嗆聲：「為了要換上節目當名嘴的機會，也不需要這麼做，你忘了當時別人怎麼幫你」。

吳淡如發文澄清。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如說，她知道對方為何要攻擊她，因為先前該人傳出得癌症，吳淡如出面幫他澄清，對方不高興還發訊息指責她斷人財路，但吳淡如只是想幫對方解釋，「我自以為仗義直言，結果破壞了別人的梗（哏）」。為此謠言，吳淡如仔細想想過去是否有找人代筆的嫌疑，她想起大概只有15年前發行一本《聰明女人學投資》是跟一位女企業家聊基金投資，請人整理訪問，《人生實用商學院》也有請人整理音檔，而她的習慣是連二校稿，都改了三、五萬字，不管哪一本書都一樣。

吳淡如表示未來只幫人品好的人。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

對於外界攻擊，吳淡如坦言自己真的不窮，也明白為何有人要忌妒她，但每分錢都是她自己賺的，也不認為當作家就不能同時是位商人，「我還比較喜歡當商人，因為文壇咬來咬去是常態」，並強調不用懷疑她的時間管理，「身為一個歐巴桑，我的澄清到此為止，我的確不想因此到電視上去打知名度，那會被年輕人當成『老狗咬老狗』，不是很好的社會示範」，最後更無奈說：「我告訴自己，只能幫忙人品好的人」，「選擇做一個商人，我還蠻開心的，不需要為了很少的利益『文人相輕』，就當我在文壇斜槓四十年好了」。