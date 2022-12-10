行政院長蘇貞昌上午赴第51屆建築師節慶祝大會前受訪。（黃婉婷攝）

民進黨九合一選舉大敗後，內閣改組聲浪不斷，民進黨台北市議員王世堅頻轟行政院長蘇貞昌，要求下台負責，喊話「揮揮衣袖不帶走一片雲彩」。對此，蘇貞昌10日受訪表示，蔡英文總統特別交代要「穩定政局、開創新局」，這方面都會依總統指示進行。

蘇貞昌上午出席第51屆建築師節慶祝大會前受訪，媒體問及蘇近期密集約見卸任縣市長，似乎有意安排入閣人事，他表示，自己平常和不分黨籍縣市長都有互動，這段期間有許多縣市長即將任滿卸任，對於表現優秀者，要特別要對他們過去的協助表達肯定和感謝，並關心他們現在的狀況以及未來規畫，這很正常。

蘇貞昌提到，總統特別交代要穩定政局、開創新局，這一方面都會依總統指示進行。

此外，民進黨九合一大選檢討小組昨天舉行首場會議，蘇貞昌說，檢討會議他沒有參加，但民進黨一向是民主政黨，大鳴大放，尤其面對選舉的結果，更需要大家提出各方面不同的見解，深入地檢討，大家一起來尋求共識，跨越這個階段的情況，希望團結力量繼續向前走。