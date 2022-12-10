北市議員陳怡君今天指出，市府答覆柯文哲除了赴日本沖繩外，並未有其他行程，批柯文哲偷偷摸摸。（陳怡君提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長柯文哲15日將出訪新加坡。市議員陳怡君今出示公文表示，上周去函市府索資調閱出國行程計畫，市府答覆柯文哲除了赴日本沖繩外，並未有其他行程，且柯文哲甚至要首長專心交接事務，不要出國，怒批柯都要卸任市長還在騙，偷偷摸摸又浪費公帑，非常不可取。

陳怡君表示，柯文哲在卸任之前還是一個說謊市長，辦公室上周去函市府索資，要求調閱柯市長卸任前出國行程計畫，結果市府答覆，柯文哲除了赴日本沖繩外，並未有其他行程，結果現在又多生出一個新加坡「考察交流」。

陳怡君質疑，明明都已經要卸任了，後面的政策延續都已經告一段落，去這些行程是要做什麼呢？明顯坐實了以市政交流為名，行秘密出訪之實。

陳怡君炮轟，柯文哲更可惡的是，市府內部公文還要求局處首長們專心交接事務，不要出國，結果卻欺騙台北市民，獨享畢業旅行，自己一個人偷偷摸摸、浪費公帑出國四處趴趴走，究竟還有多少秘密行程未公開，喊話柯「不要再當Liar！」