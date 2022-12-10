全家便利商店(5903)公司11月合併營收為77.6億元，月減2.55%，展望12月，全家表示，將掌握冬至、聖誕節、跨年等節日商機，並因應民眾對溫暖型鮮食、熱飲需求增加，加上年菜預購亦將進入高峰，可望挹注銷售。

鮮食業績年增超過1成，一般商品年增7%，線上線下整合操作有效掌握雙十一、黑五購物節等商機，加上店數持續成長，全家11月合併營收為77.6億元，累計1至11月合併營收為829.18億元，較去年同期成長8.53$。

全家表示，11月鮮食各種品類業績皆全面向上，以名店聯名策略，推出山海樓、長榮航空等多款鮮食新品，帶動微波主食成長超過3成，搶攻溫降商機，創新推出超商首見的現做調理玉米濃湯、Let’s cafe四度與金馬獎合作的話題操作，帶動整體杯裝飲料達5%成長。

在一般商品方面，受惠於雙十一線上線下行銷活動奏效，冰品、飲品、零食點心、日用美妝等品類業績成長力道湧現；同步瞄準入冬火鍋商機，化身巷口鍋物專賣店，線上線下OMO整合推出超過千項商品，帶動相關品類翻倍成長。

截至11月30日止，全家便利商店總店舖數達4122家。

展望12月，全家表示，將掌握冬至、聖誕節、跨年等節日商機，並因應民眾對溫暖型鮮食、熱飲的需求增加，陸續推出相應的商品與活動，年菜預購亦將進入高峰，皆可望挹注銷售。