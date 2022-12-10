侯永都基金會今年辦理的冬令慰問活動，發放對象為北門、學甲、將軍3區的低收入戶及殘障人士。（張毓翎攝）

侯永都基金會今年發放的慰問金較去年多了200萬元，每人至少多領1000元。（張毓翎攝）

侯永都社會福利慈善事業基金會10日在北門區二重港仁安宮舉辦連續12年的冬令慰問活動，今年發放的慰問金總額共759萬元，創辦人侯博明一早回到故鄉發放，他說，企業應該認養故鄉、回饋故鄉，今年較去年多了200萬元，每人至少多領1000元，更爽快說「未來一定會持續加碼！」

侯永都基金會今年辦理的冬令慰問活動，發放對象為北門、學甲、將軍3區的低收入戶及殘障人士，合計發出了759萬元的冬令慰問金，共有2410人受惠，各區公所派員到場協助辦理請領事宜，也有一些熱心里長替不方便前來的里民領取慰問金。

自2011年起，侯永都基金會每年12月都會在故鄉北門區二重港舉辦冬令慰問活動，12年來，基金會已發放冬令慰問金5065萬元，受益人數高達2萬1029人次，多年來發放成效良好，故逐年擴大照顧範圍，增加發放人數及金額。

10日冬令慰問活動在北門區二重港仁安宮廟前廣場舉行，陳昆和市議員服務處協辦，侯永都基金會創辦人侯博明、前台南市議員侯澄財等人前來出席關心。陳昆和說，侯永都基金會平日在故鄉投入公益活動，鹽分地帶的子弟耐吃苦，互相照顧同故鄉出身的人、回饋社會的精神很不簡單。

侯永都基金會平日也在故鄉投入公益活動，今年已發放平常急難救助金122萬元;春秋2季花費約14萬元發放平安米；端午節及重陽節則發放10萬元敬老金;並捐助文山國小雨利館經費160萬元、兒童福利金30萬元，以及北門國小中央廚房經費100萬元;此外，今年也捐出500萬元善款，協助辦理宗教慈善救濟事務。