曾經吸毒、賭博入獄、破產的62歲海產店老闆歐光榮，因不忍母親傷心流淚，痛改前非認真經營事業後，如今不僅浪子回頭，行有餘力還每周發送愛心便當給弱勢族群，6年來共發出10萬個便當。儘管疫情導致他的善舉被迫中斷2年，但10日重啟愛心便當行動時，仍吸引大批街友、弱勢排隊領取，也讓他感慨「世上苦人多」。

歐光榮表示，1988年染上吸食海洛因的惡習後，加上好賭，不僅將家產敗光，還積欠高利貸。儘管多次入獄，直到1999年出獄後，卻仍戒不掉毒癮；為不拖累老母，還一度想要自我了結生命，最後因母親流著淚對他說，「她很歹命，生了一個吸毒的兒子，這輩子再也無法翻身。」讓他幡然悔悟、痛改前非決定戒毒，並找個工作好好做。

歐光榮戒毒後，從基層的停車場管理員做起，之後經營海產店有成。由於看到社會上有許多弱勢族群連吃飽飯都有困難，激發他行善的念頭，決定每周六上午固定發放320個愛心便當。其中，300個現場發放，20個則委託在地里長發送給里內行動不便的弱勢長者。

歐光榮的愛心便當持續發放長達6年，不僅至今發出10萬個，每個便當的成本也從70元漲到90元。雖然因疫情停擺2年，但他仍決定重啟愛心便當的行動，還獲得友人、店家贊助甜點、飲料。

歐光榮說，發放愛心便當是希望大家能分享他「重新站起來」的故事，過去他曾歷經許多風風雨雨，現在他安身在小小的海產店，還有下半餘生及信仰的幫助，接下來還將持續透過愛心便當回饋社會，創造更多善的循環。

協助重啟愛心便當行動的台南市議員林美燕認為，近年來受到疫情的影響，重創許多家庭的經濟，希望藉由重啟愛心便當的善舉拋磚引玉，號召更多善心人士響應，為社會上需要幫助的人伸出援手，讓社會充滿愛與關懷。

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