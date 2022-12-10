再過21天迎來2023年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名5星座，射手座、金牛座、雙子座、雙魚座、牡羊座明年運勢將會非常旺，其中射手座在感情上能遇見真愛，並可以一起進步成長，甚至有機會可以步入婚姻，另外雙子座則是貴人運旺，無論在愛情、財運、事業上，都有人拉他們一把，在事業上可以更上一層樓，要好好把握。

▍第五名：射手座

2023的上半年，幸運之星木星進入射手的愛情宮，單身的朋友有福了，將擁有天賜良緣的桃花好運，一直沒遇到理想對象、甚至屢遇渣男，終於能夠遇見真愛，你們非常契合，最重要的是還能一起成長、變得更好，身旁的人都非常看好這段姻緣，有伴侶者，木星進入愛情宮也象徵子女好孕，有打算備孕的可別錯過立春後，另外愛情宮同時也象徵偏財運，特別是投資方面，因此若對投資理財有興趣，不妨可挑戰看看，因為財神就站在身邊。

▍第四名：金牛座

2023的下半年，大吉星木星將進入金牛的命宮，下半年都在為他們照亮命宮，運勢將非常旺，最明顯的是身邊找麻煩的小人終於逐一退散了，過去在背後捅刀、甚至想搶東西的小人全部消失，且在2023年將進行的各種規劃目標，幾乎都不會有人來阻礙、找麻煩、潑冷水、鑽漏洞，真的會感到人生一片神清氣爽，另外建議金牛座若有空可以多去做義工，付出善心的同時，好運也會成倍回饋。

▍第三名：雙子座

雙子座在2023年木星停留在雙子的福德宮，加上守護星水星由逆轉順行，雙子座可享有花也花不完的好運，今年將走貴人好運，無論在愛情、財運、事業上，都將有貴人前來幫忙，事業上可更上一層樓，若想謀求事業發展新職務，也會有人適時的幫你推薦或拉一把，愛情方面，有伴侶者感情穩定甜蜜，單身者也很容易邂逅良緣，且另一半很可能就是他們的貴人，財運方面收入穩定，若想進行理財，多聽取貴人建議即可。

▍第二名：雙魚座

大吉星木星進入雙魚的財帛宮，雙魚座的財運終於一飛沖天、得到翻身，之前拮据的窘境退去，欠下的款項丶卡費丶貸款都能按著腳步逐一還清，讓錢財從負轉正，還能有多餘的錢存起來；有了木星加持，讓原本就愛賺錢的你，2023年更是如有神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是拿到手軟，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演，另外有考慮兼職、創業的雙魚座，2023年也是最佳機會，正財源源不絕湧進，偏財又是各種好消息降臨。

▍第一名：牡羊座

幸運之星木星在年底12月20日會進入牡羊命宮，一路照拂到2023年，不管走到哪都是好運連連，做任何事也有貴人幫忙，完全是眾人眼中的幸運兒，另外守護星火星在2023年1月會在第三宮位，當感到沮喪或是難過時，可以找自己的手足傾訴，如果是獨生子女，那麼可以去找父母或是最信任的朋友，他們會給出很棒的建議、開導、陪伴，讓你有更強大的力量去解決所有問題。今年年底到2023年將會是關鍵年，好好把握，人生將能藉此成功翻身。