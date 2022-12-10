南韓女團TARA芝妍今(10日)將嫁給「KT巫師隊」職棒選手黃載均(音譯)，早上她在Instagram公布一系列婚紗照，可見穿著水藍色禮服的她，和黃載均坐在一片花叢中靠著彼此，男方還輕捏芝妍的臉頰，展現兩人私下親密的一面，除此之外，芝妍也換上傳統白色婚紗，與老公戴墨鏡嘟嘴做鬼臉，夢幻唯美的場面彷彿MV宣傳片般，也令外界紛紛對這對佳偶獻上祝福。

芝妍今天和大6歲老公黃載均舉行結婚典禮，相識12年的好友IU也將到現場演唱祝歌，一早芝妍曝光的婚紗照中，她的笑容非常燦爛，拍照時與老公的互動超級甜蜜，不僅摟抱親吻放閃，其中一張照片，黃載均更是輕牽芝妍的玉手，無名指上的婚戒象徵著夫妻間永恆的愛、也意味著未來兩人將相伴終生。

事實上，芝妍今年2月公開認愛黃載均的同時，也拋出想結婚的念頭，她透露兩人是在2021年透過朋友認識，交往過程，黃載均非常愛護她，讓她知道何謂幸福，還形容黃載均是「彷彿人生禮物般的男友」，此外，芝妍也提及她很擔心大家會被突然其來的消息嚇到，但對她而言，公布此消息時當下心情相當緊張，並承諾未來會給粉絲更好的樣貌，來報答大家對她的喜愛與支持。