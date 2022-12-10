俄羅斯國防部準備擴大與哈薩克軍事部門的合作領域，這是俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）9日（週五）在莫斯科舉行的上合組織（SCO）和獨立國家國協（CIS）間的國防部長會議中，與哈薩克國防部長亞克西利科夫（Ruslan Jaqsylyqov）上將舉行的工作會議上所提及，雙方還簽署了兩國軍事上2023年的合作計劃。

據俄羅斯國防部9日報導，紹伊古表示，兩國將進行聯合行動和戰鬥訓練、發展統一的區域防空系統、軍事技術合作、人員培訓和確保俄羅斯在哈薩克的試驗場運行是雙方之間的優先工作領域。

🎙 President Putin to the participants of the joint meeting of SCO & #CIS defence ministers:



💬 The outlines of a truly multipolar world order are appearing before our eyes: new development centres are being formed in Asia, Africa and Latin America.



🔗 https://t.co/gbRQH3E6YQ pic.twitter.com/VNZc9pzsjX — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) December 9, 2022

紹伊古談到：「我們準備擴大互動領域，增加活動數量，並與我們的哈薩克朋友分享軍事力量上各方面的經驗，」

他還強調：「哈薩克是俄羅斯的一個戰略盟友和合作夥伴。正是從這些立場出發，我們正在建立與確保中亞地區穩定直接相關的軍事互動，」

而哈薩克國防部長亞克西利科夫回應了這一次會晤的重要性：「今天能以朋友的身份與你見面，確實非常高興。當然，我希望能時常見面，分享意見和想法。你是那些能夠支持、給予良好建議的人之一。」

而稍早，俄羅斯國防部長紹伊古將軍與亞美尼亞國防部長帕皮基安（Suren Papikyan）舉行了工作會議，討論兩國在2023年的軍事合作計劃。

上合組織和獨立國協成員國國防部長會議9日於，週五在莫斯科舉行，中國大陸國防部長魏鳳通過視訊會議在會上發言，國防部部長們討論了國際和地區安全，以及進一步加強國防和安全合作，會議結束時簽署了一份《聯合公報》。