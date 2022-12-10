由參山處長曹忠猷主持。（參山處提供）

參山處9日頒發予111年度輔導20家觀光產業取得穆斯林旅遊相關認證大合照。（參山處提供）

參山處9日辦理台灣＆國際B2B媒合會。（參山處提供）

曹忠猷處長至展攤與業者互動。（參山處提供）

中台灣疫後觀光開拓國外觀光客新市場！觀光局參山國家風景區管理處擴大協助輔導觀光產業取得穆斯林友善場域與特色伴手禮產品認證，昨日晚上在台中草悟道酒店辦理「111年度穆斯林旅遊環境輔導建置案成果發表會暨台灣＆國際B2B媒合會」；透過穆斯林旅行業者親身體驗，同時進行業者對接媒合，將中台灣穆斯林旅遊環境直接推廣行銷到國際旅遊市場。

參山處邀請汶萊、馬來西亞及印尼穆斯林旅遊業者、網紅及雅加達當地知名的伊斯蘭教教長一行16人，來中台灣進行穆斯林旅遊踩現與實地對接媒合。

參山處長曹忠猷頒發認證證書給業者時說，《2022年全球穆斯林旅遊指數》顯示，台灣蟬聯非伊斯蘭合作組織旅遊目的地的第二名，代表台灣深受穆斯林民眾喜愛，中台灣觀光圈應把握這個機會強化整備伊斯蘭友善的旅遊環境及產品符合穆斯林規範，帶動更多穆斯林國家遊客來訪並安心旅遊。

曹忠猷說，全球穆斯林人口超過16億，擁有龐大旅遊商機；參山處今年再輔導20家觀光產業取得穆斯林旅遊相關認證，包括協助業者取得穆斯林友善場域及20項特色產品成為清真伴手禮，讓穆斯林踩線團實際體驗留下深刻體驗。

參山已輔導25家業者取得穆斯林友善場域及清真產品認證，此次新增家20家認證業者，包括中彰觀光圈觀光工廠、飯店、溫泉旅館、餐廳、民宿業者、醫院等，其中童綜合醫院為推廣國際醫療觀光，也加入輔導行列。

今年取得穆斯林旅遊認證業者包括：「阿聰師芋頭文化館」、「采棉居寢飾文化館」、「台灣味噌文化釀造館」、「台灣伊莎貝爾食品」、「福爾摩沙草悟道酒店」、「台中日光溫泉會館」、「亞太鹿港渡假村」、「鹿遊人文民宿」、「天后民宿」、「流星花園事業」、「麵本家食品」、「紙箱王創意園區」、「童綜合醫療醫院」、「華新Mask創意館」、「台灣玻璃館」、「寶熊娛樂碼頭」、「緞帶王觀光工廠」、「丸文調理食品有限公司」、「桂花巷藝術村」、「五餅二魚商行」、「半畝塘餐飲公司」。

參山處表示，根據萬事達卡公布資料顯示，經過2020年及2021年疫情風暴後，穆斯林旅遊預估2023年可望恢復至1.40億人次。另外，Z世代、千禧一代和女性穆斯林為最多且具有影響力的，全球穆斯林20億人口中，70％的穆斯林為40歲以下，而Z世代和千禧一代佔了50％的人口。

女性穆斯林旅行則是增長最快的人群之一，約佔全球穆斯林入境人數45％。根據萬事達卡2022年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣在非伊斯蘭教組織中最佳旅遊目的地排名第二，顯示台灣已經準備以更友善的穆斯林友好旅遊環境接待全球穆斯林旅客。