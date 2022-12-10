中國大陸日前以未完成食品註冊為由，祭出新一波水產禁令，禁止台灣100多家水產品輸入，今日又再新增台啤、高粱、蘋果西打等也被標為「暫停進口」，立委許智傑痛批，中國大陸習慣政治打壓，以商逼政，無助於兩岸關係的發展。立委陳亭妃也喊話，行政院一定要趕快做出相關配套。

陸海關總署8日暫停進口台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚等水產品，9日又新增一批被禁的台灣產品，這次是具高度指標意義的台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等飲料及酒水產品。

許智傑批評，這種慣用的養套殺做法，實在是令人不恥，政府已經很努力佈局全球市場，希望農漁民和國人面對這樣的蠻橫行為，一定要支持台灣好物，直達全世界每個角落。

立委陳亭妃則指出，開始進入2024選舉關鍵，相信中國大陸一定會用各種干擾的方式來干擾選舉，所以我們執政當局一定要有配套因應，他們一定會一步一步一次一次不斷用勒索性公布相關阻擋進口的農漁產品，如何因應行政院一定要趕快做出相關配套。

許智傑說，中國大陸一連串大動作的以商逼政，無助於兩岸關係的發展，面對中國的打壓，盼台灣人要團結起來，也希望政府多投資行銷預算，趁全世界吹起台灣熱潮的當下，加速拓展更多市場，讓台灣產品走向全世界，減少中國大陸繼續用經貿威脅政治的機會。

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