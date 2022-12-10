百萬網紅「Yumi.k」擁有傲人G級上圍，加上從不避諱穿著內衣現身公開場合，大膽舉動讓她迅速爆紅，Instagram擁有139.6萬人追蹤，先前和好友出國旅遊時，因為穿著火辣頻頻吸引路過外國人目光，接著又曬出穿著中空裝，露出傲人上圍享用美食的養眼照，再度搶盡網友目光。

Yumi.k先前與一票好友到歐洲玩，不忘與當地知名景點拍照留念，只見她身穿棕色透膚上衣，G級傲人上圍一覽無遺，身後不少外國遊客皆被她的好身材吸引，從旁經過時都忍不住停留多看兩眼，緊接著曬出在露天餐廳享用美食的照片，卻語帶無奈表示：「最愛吃義大利麵，在歐洲幾乎餐餐吃，吃到害怕了」，接著視線往下一移，只見身穿的黑色上衣直接開洞，露出半截傲人酥胸，接著還微吐舌頭做出挑逗表情，讓人看的血脈賁張，充滿無限遐想空間。

對此，網友紛紛留言：「可以轉吃拉麵雪吞麵肉絲炒麵嗎」、「拍照背景的都是人在看」、「這義大利麵看起來特別好吃」、「看起來很軟，應該很好吃」、「看到要流鼻血了」、「要是義大利麵吃膩了，可以換吃我們」，但也有酸民看不慣她的行為，直接怒嗆：「賣奶就賣奶，裝啥」。

Yumi.k先前在羅浮宮前拍照時，上半身穿著黑色透視胸罩，深U剪裁讓傲人北半球直接見客，接著她側身面對鏡頭，雪白肌膚一覽無遺，眼神更不忘對著鏡頭放電，清涼畫面讓所有粉絲大飽眼福，接著表示：「照片都拍了，讓我紀念一下，一切正常沒遇到什麼事」，似乎在暗指好友穿黑色薄紗Bra拍網美照時，遭警方關切一事。