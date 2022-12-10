中國大陸今（10）日新增台啤、高粱、蘋果西打等被標為「暫停進口」。行政院長蘇貞昌今日認為，此舉不符合世界貿易組織（WTO）相關規範，會盡量和中國大陸相關單位溝通來爭取。網友酸，「院長的魄力到哪裡了？」「不是要抗中？」「不是糖衣毒藥？」

中國大陸日前以未完成食品註冊為由，祭出新一波水產禁令，禁止台灣100多家水產品輸入，今（10）日又再新增台啤、高粱、蘋果西打等也被標為「暫停進口」。行政院長蘇貞昌今日認為，此舉不符合世界貿易組織（WTO）相關規範，政府將盡全力溝通、循管道申訴，並全力協助業者不受損害。

蘇貞昌上午出席第51屆建築師節慶祝大會前受訪痛斥，中國大陸以行政註冊的手段，來對貿易行為進行相關干預，不符合世界貿易組織（WTO）相關規範，在世界各國也是獨有的做法。

蘇貞昌強調，對於相關受到影響的業者，政府會盡全力來幫忙，盡量和中國大陸相關單位溝通來爭取，如果有不符合WTO的相關規範，也會循相關管道申訴。

對此，PTT網友酸，「不是要抗中？」「跟中國溝通是不是中共同路人？」「不是糖衣毒藥？」「學生又有東西喝了」、「選舉喊抗中保台，現在要跟中國溝通？」「前幾年說要去WTO告狀，結果沒半撇」、「院長的魄力到哪裡了？」「中共共鳴者？」

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