台中市立后里國中60週年校慶，今日熱鬧登場。(台中市政府提供)

精彩一甲子，后里國中歡慶60週年校慶。(台中市政府提供)

台中市立后里國中60週年校慶熱鬧登場，系列活動從2月陸續辦理，有校慶LOGO徵選、校慶藝文展、優秀校友推薦、代代相傳后中人、校慶紀念特刊徵文、運動會拔河競賽前賽、矗立精神堡壘、時光記憶懷舊展等；今天更準備大蛋糕，在生日快樂歌聲下祝后里國中60週年生日快樂。

后里國中校長賴勝豐說，后里國中從1963年創校至今，歷任校長秉持踏實辦學精神，培育無數的社會菁英，校慶活動籌備期間感謝市府、家長會及校友會的支持及協助；期盼在不斷精進的教師團隊、無私奉獻的志工夥伴及關心厚愛的社區人士等共同努力下，后里國中能持續超越自我，讓下一個一甲子更加精彩可期。

后里國中今日安排運動會及啦啦隊比賽，市議員陳本添、王朝坤、后里區長賴同一均到場，立委楊瓊瓔、市議員張瀞分、市議員陳清龍皆派員共襄盛舉。校慶系列活動，還有12月17日校友回娘家及12月30日感恩才藝表演。

教育局表示，台中市教科文支出占比為六都第一，天下雜誌公布評比榮登「教育王」寶座；市府為提供孩子們更好的學習環境，自109至111年度補助后里國中各項經費逾5千餘萬元，辦理活動中心興建工程、跑道整修工程、充實體育器材設備、設置非營利幼兒園、電力改善及冷氣裝設等，全面改善教學環境及設施。

今年教育局亦補助學校進行活動中心二樓運動設施增設工程及空調設備建置計畫、消防安全設備改善工程，讓學生有更舒適及安全的學習空間。