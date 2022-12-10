刑事警察局電信偵查大隊鎖定許男集團據點，進行攻堅將成員逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方進行攻堅。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在集團據點內，查獲存摺、提款卡、本票、點鈔機等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

竹聯幫仁堂旗下弘仁會今年初成立詐騙集團，據點遍布台南各地，先以貸款、徵才為由，誘騙被害人見面並交付存摺、提款卡等物後，將其強押上車，載至各據點囚禁，待帳戶遭凍結才放出。刑事局5月獲報，經多月追查，鎖定集團首腦31歲許姓男子以及成員共22人，月前攻堅逮捕，全案依《組織犯罪防制條例》、妨害自由等罪移送法辦。初步清查共有25名被害人，累積不法所得高達新台幣9800多萬元。

許男集團主要在台南各地活動，今年初透過網路上貸款、求職徵才廣告、吸引許多急需用錢的被害人前去了解，但許男會因方便匯錢、發薪等理由，先要求被害人提供金融帳戶帳號等資料，許男再去查是否為警示帳戶，做初步篩選。

當被害人通過集團審核後，許男就會與被害人相約地點「面試」以及去其它銀行辦新帳戶，當被害人交付存簿、提款金融卡及印鑑個資後，就會被許男等人強押上車載至民宅或旅館囚禁，將帳戶拿來做假投資詐騙洗錢用。

囚禁期間，若有被害人不從，就會遭受毆打成傷，其餘被害人見狀，心生畏懼不敢反抗，只能等到帳戶被凍結後，遭到集團放出。

被害人放出後，立即到警察局報警求助，刑事警察局電信偵查大隊今年5月間獲報，經過數月的蒐證，鎖定李男集團多個據點，於8月3日、9月4日發動攻堅，將據點內休息的集團成員逮捕，但都沒有發現首腦許男的身影。

在警方多日的追查下，掌握許男行蹤，於10月17日，發動最後一波攻堅，前往北區將許男等人逮捕，還救出慘遭囚禁的被害人李男。經過3波攻堅搜索，共逮捕許男等22人，查獲手機、16本存摺、17張提款卡、3張本票、點鈔機、匯款單、鋁棒、毒品等證物。

據悉，許男為竹聯幫仁堂弘仁會組長，麾下小弟眾多，平日指揮小弟犯案。警方指出，初步清查遭到囚禁的被害人有25名，其中有被害人慘遭囚禁至1個多月，累積不法所得高達新台幣9800多萬元。

許男等人訊後依《組織犯罪防制條例》、詐欺、妨害自由、洗錢防制法等罪，移送台南地檢署偵辦，首腦許男、幹部吳男等8人羈押禁見中。警方後續仍調查金流，釐清是否有其餘被害人。