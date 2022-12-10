嘉義市第11屆市長重行選舉電視公辦政見會第2輪，民進黨候選人李俊俋、無黨籍候選人鄭凱升、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統輪番批市長黃敏惠的政績，爭取連任的黃敏惠雖然備受圍攻，但仍按部就班發表政見。

嘉義市長候選人李俊俋第二輪發表政見。（廖素慧攝）

第1位發表的李俊俋說，他規畫嘉義跨縣市輕軌，鐵路高架化30年沒有進度，他當立委與前市長涂醒哲爭取中央補助及動土，是改變嘉義市的重大建設，他規畫輕軌，從世賢路綠帶沿著忠孝路拉到嘉北車站，嘉義大車站共構客運轉運中心、台鐵高架化及輕軌，還有北港路開發30年沒有解決。

李俊俋還說，在後湖工業區打造智慧醫療生技照護園區發展為嘉義市優勢產業，解決產業問題，留住年輕人就業，黃市長執政13年，經濟、財政、青年就業、淹水、福利問題都沒有解決，這些民生問題黃市長都蓋住，「黃市長跑了13年也累了，就交給下一棒來跑」。

嘉義市長候選人陳泰山第二輪發表政見。（廖素慧攝）

第2位發表的陳泰山強調他不會貪汙，並再提兩岸關係議題，批中共政權打壓台灣，台灣的戰略地位攸關亞洲安危，還說黃敏惠市長做13年了、李俊俋已當總統府副祕書長，他們2人都可到中央再上層樓。

嘉義市長候選人鄭凱升第二輪發表政見。（廖素慧攝）

第3位發表的鄭凱升提到將成立流浪動物保護公園，以紓解愛爸愛媽餵養流浪狗貓衍生的問題，最近中國大陸禁止台灣水產輸銷，他希望爭取設立兩岸交流示範區，盡快恢復兩岸交流，水上機場當兩岸小三通機場，他還質疑中山路商圈2、30家掛牌出租，嘉義市經濟發展停滯不前。

嘉義市長候選人黃敏惠第二輪發表政見。（廖素慧攝）

第4位發表的黃敏惠提出「10大旗艦計畫躍升台灣新都心」政見，以西區大發展，東區大進步雙引擎帶動，生活新路網連結鄰近產業園區，話鋒一轉，批第一期高鐵只有嘉義市沒有軌道連接，盼中央補助蓋輕軌，最後強調「經驗最熟練，熱情沒改變」，並向選民催票。

第5位發表的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，一開口就先虧「嘉義市選委會非常小氣，上次來發表政見等到下午，沒有提供便當」，他還秀知名店家的雞肉飯、蔥油餅、選舉公報、書。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統還秀出他第一次與黃敏惠市長合照，而黃敏惠現在還是市長，「請問黃敏惠是進步還是退步？」接著又說，選舉公報要印彩色的，印黑白不好看。