大陸海關總署繼日前暫停台灣一批水產品進口後，以註冊訊息不完整為由，9日新增一批具指標意味的金門高粱、台灣啤酒、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等台灣產品暫停進口名單。據悉，後續將有更多商品公布。想知道是否被禁的台商可以上中國海關總署「進口食品境外生產企業註冊資訊」網站（https：／／ciferquery.singlewindow.cn／），點選「港澳台地區註冊企業信息」欄目，輸入自己編號，即可知，會隨時更新，狀態一欄則顯示是否允許進口。

中國海關總署網站顯示，台灣生產企業註冊登記28項裡，有11項遭暫停進口，有金門酒廠、金車、台虎精釀、台灣菸酒，和傳奇酒業、雲山酒廠等。

統計顯示，台灣所有生產商，在中國海關總署登記共3232個品項，但從8月至11月18日再到12月8日，已經有2199個品項暫時禁止進口，比例最高的是水產品，影響率高達99.9％。主要原因是公司登記資料補件、訊息更新等，有時還要附上「企業三證」才能進口，但補件不表示解禁。

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