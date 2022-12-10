日媒報導，已知日本政府將於12月中旬修訂的「國家安全保障戰略」中，在涉及台灣情勢部分載明「台灣海峽的和平與穩定，對國際社會和平、穩定及繁榮不可或缺」等文字。

日本讀賣新聞報導，有關中國強化軍事施壓的台灣，日本政府認為「是共享基本價值觀的極為重要的夥伴及友人」，並主張兩岸關係「應站在和平解決立場上繼續致力相關對策」。

根據讀賣新聞掌握到的內容，面對包括日本在內的安全保障環境，日本政府在新版國家安全保障戰略中認為是「二次大戰後最為嚴峻且複雜」，並強調「自由且開放的國際秩序至關重大」。

面對當前國際情勢，日本政府基於中國與俄羅斯動向示警，「挑戰國際秩序的行動正在加速」。

日本政府將中國動向定位為「前所未見的最大戰略挑戰」，並列舉中國在東海及南海嘗試以武力片面改變現狀，及無法否定武力犯台的可能性等。

國家安全保障戰略是日本外交及安保政策的基本方針，現行版本是在2013年12月時制訂，目前聯合執政的自民黨與公明黨正朝修訂進行最後階段的協商，預計最快12月16日經內閣會議通過最新版本。

除國家安保戰略外，日本政府12月9日已一併將國家防衛戰略（現行的防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（現行的中期防衛力整備計畫）草案，提供給執政黨參考。

日本政府也將在上述相關文件中寫入擁有「反擊能力」、防範重大網路攻擊於未然的「主動網路防禦」，並設置經濟安保項目，致力供應鏈強韌化等能力。為了在安保層面善用先進技術，日本政府也提出「強化產官學合作」。

日本政府在國家防衛戰略中，將「反擊能力」定義為「在防止攻擊不得不採取的最低限度必要自衛措施」。

在防衛力整備計畫中，日本政府將說明從2023年度起算5年防衛經費總額約43兆日圓（約新台幣9兆6637億元）的內容，包括建構「距外防衛能力」的約5兆日圓、強化網路防衛體制的約1兆日圓、提升續戰能力的約15兆日圓等。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111210