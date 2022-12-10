軟弱並不是丟臉的事，就算再堅強的人也有不堪一擊的時候，有些人會表現得很明顯，有的人卻很會隱藏自己脆弱的一面，《旺好運》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖兔、生肖馬、生肖狗當遇到事情、受到傷害時，會掩飾內心的脆弱，並在獨自一人時，默默流淚不讓旁人輕易發現。

▍生肖鼠

屬鼠的人細膩敏感，會因心胸不夠開闊，遇到挫折、打擊時久久無法釋懷，而且他們會掩飾內心的脆弱，獨自流淚，不讓旁人輕易發現。

▍生肖兔

屬兔的人溫柔感性，善待身邊每一個人，但別人不一定會善待他們，所以很容易吃虧或在感情上受傷害，感到難受想哭。

▍生肖馬

屬馬的人大多給人陽光、灑脫的形象，不過其實內心很敏感，不能接受失敗，他們又很真性情，覺得情緒來的時候就用哭來發洩，不用強忍。

▍生肖狗

屬狗的人不管表面有多堅強，其實很小的事情就會觸動到敏感神經，他們想哭就哭，這樣才可以盡情釋放壓力。