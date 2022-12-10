台北市議員王世堅（左）6日出席吳怡農（右）的主視覺公佈記者會。（資料照,鄧博仁攝）

國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇今(10)日在臉書PO出與台北市議員王世堅的合照，並表示跟王世堅有共同目標，就是讓行政院長蘇貞昌早日下台，「這一點我會和你一起努力」。由於王世堅為吳怡農競選團隊總督導，這篇文章也引來網友驚呼，並表示「合體的照片，已看不到黨派之爭，是顯現為人民謀福利的願景」。

民進黨九合一選舉大敗後，內閣改組聲浪不斷，王世堅多次喊話要蘇貞昌下台負責，昨(9)日更批蘇貞昌若賴著不走「全是弊」，他認為，蘇此時應揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。

王鴻薇今日在臉書提及，她昨日上節目遇見王世堅，兩人開心拍了合照，對於王鴻薇表示要將合照PO網，王世堅也一口答應，並強調「一定要說我讓妳和我一起當『蔣師』」。王鴻薇表示沒問題，最後更提到她跟王世堅有共同的目標，就是讓蘇貞昌早日下台，「這一點我會和你一起努力」。

由於王世堅為吳怡農競選團隊總督導，因此與王鴻薇合照也意外引來議論。網友回應表示「堅哥在民進黨內算是有正義感的人」、「可以有立場，但不能沒是非，王世堅可以做的到，加油」、「農農根本涼了吧」、「做人處事說話態度都是站在人民老百姓著想！民進黨裡面的清流」、「合體的照片，已看不到黨派之爭，是顯現為人民謀福利的願景」。