台積電赴美國投資設廠，部分人士憂心恐掏空台灣半導體，面對外界質疑聲浪，台積電總裁魏哲家霸氣回應「門都沒有」。財信傳媒董事長謝金河向很多不懂半導體的名嘴喊話，「魏哲家的話，如果都不信，大家都可以離開台灣了。」

這幾天，台積電亞利桑納新廠的裝機儀式，成為世界焦點。謝金河在臉書發文，呼應宏碁創辦人施振榮的觀點，這是台灣國力的延伸；並提到，在典禮上，劉德音董事長與魏哲家執行長陪在美國拜登總統兩旁，單是這個畫面，千金難求。幾十年來，台灣有多少家企業到美國投資，誰能享有如此待遇？

另一個畫面是，在典禮儀式上，除了拜登，雷蒙多商務部長，企業大咖如蘋果的庫克、Nvidia黃仁勳、AMD蘇姿丰、ASML執行長Peter Wennink、美光執行長Sanjay Mehrotra，及其他半導體產業大咖全都來了。庫克當場承諾包下產能。「這個一字排開的壯觀景象，給了台灣很大的啓發。」

從8月9日美國祭出晶片法案，限制高階製程設備不得賣中國，拿了補貼的企業，十年之內不得到中國投資；接下來要求EDA不得賣中國，Cadence，Synopsys首當其衝；再接著是限制AI晶片及GPU，原來有4成比重在中國的Nvidia、AMD受到影響最大，股價都大跌超過6成，費城半導體指數也因為美國對中國的堅壁清野大動作，暴跌48.63%。

謝金河說，美國政府一聲令下，所有企業都站在政府這一邊，即使業績受影響，股價大跌，也只好默默吞下。這次拜登執行半導體產業在美國製造，所有企業家都站在政府後面，這就是國家命運與共和國家認同。

他直言，這次台積電等於把台灣推向世界舞台，亞利桑納廠是台積電100%的子公司，也是台積電國際化最重要一步！

謝金河認為，台灣像風雨中的船舶，坐在這條船上的人，理應命運與共，同心協力，目標一致，可是卻有人猛在船艙上鑽洞，敵人不用打過來，這艘船自己就沈下去了。

這次魏哲家跳出來針對半導體去台化、掏空台灣之說，霸氣回應：「門都沒有！」謝金河不僅給他拍手，也向很多不懂半導體的名嘴喊話，「魏哲家的話，如果都不信，大家都可以離開台灣了！」