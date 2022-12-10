金酒公司今(10)日上午緊急召開記者會說明，目前廈門子公司安全庫存量均無虞，不會影響業務及營運。(于家麒攝)

金酒表示及至今日稍早出貨為止，2022年全年輸陸出貨都尚未受到實質限制與影響。(于家麒攝)★飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

中國大陸海關日前無預警變更部分企業進口申請狀態為「暫停進口」，其中酒類部分全台共有11筆註冊編碼為暫停，包含金門酒廠、台灣菸酒、金車等。金酒公司今(10)日上午緊急召開記者會說明，雖大陸海關還未正式回覆，據悉為文件的要求，金酒公司將於1-2周內以最快速度完成文件更新；而目前金酒廈門子公司各銷售通路安全庫存量均無虞，不會影響業務及營運。

金酒表示，中國大陸海關自2022年起實施「在華註冊編號」新制，金酒公司於 2021 年 12 月 28 日即取得大陸海關核予在華註冊編號。後於 2022年 3 月 24 日經國庫署通知，請金酒公司於 4 月 30 日前補提產品原料來源地及非來自日本 10 縣市聲明，金酒也立即於 4 月中旬完成提送，國庫署於 2022 年 5 月 6 日函轉衛生福利部食品藥物管理署，食藥署於同月 9 日，透過海峽兩岸食品安全協議管道協助傳送予中方。

金酒指出，依中國大陸 2022 年 8 月1 日通聯，共3000餘家企業須補正文件等，金酒公司部分為「產地聲明等檔相關標識及文字不符合要求…等事項」，金酒公司隨即補送文件完成。

金酒公司副總陳啟展表示，及至今日稍早出貨為止，金酒公司2022年全年輸陸出貨都尚未受到實質限制與影響，均能正常供應廈門子公司的需求量與安全庫存備貨，金酒公司亦均能依據貿易相關規範完成需要文件的準備，未來如面臨海關不定期的要求變更，金酒公司也會最快的速度來排除問題，請民眾不必過於擔心。

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