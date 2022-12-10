和平區武陵農場今天清晨6時許，出現1.4度的低溫，農場大地呈現一片雪白的銀色世界。(武陵農場提供)

武陵農場望溪亭的白霜，經太陽照射直接昇華，有種仙氣裊繞、雲霧氤氳的感受，有種令人彷彿置身仙境的錯覺。(武陵農場提供)

冷氣團來襲！和平區武陵農場10日清晨6時許出現1.4度的低溫！武陵農場副場長胡發韜說，農場望溪亭上方結白霜，經過太陽的照射直接昇華後，宛如有仙氣般的裊繞、雲霧氤氳的感受，令人彷彿置身仙境的錯覺；農場更呈現雪白世界，一秒到歐洲享受冬季，別具一番詩情畫意。

和平區武陵農場今天清晨6時許，出現1.4度的低溫，農場大地呈現一片雪白的銀色世界。(武陵農場提供)

胡發韜指出，今天清晨約莫6時30分許，武陵農場的低溫只有1.4度，農場戶外大地呈現一片銀白的世界，這是農場高山地區冬季限定版的特有景象，非常有歐洲雪白世界的氛圍，令人醉心。

胡發韜表示，農場望溪亭上方結著一層白霜，經過太陽出來照射後，霜氣直接昇華形成仙氣裊繞，雲霧氤氳的美景宛如人間仙境。地表植物溫度要低於零度才會產生結霜的自然狀況。農場一般溫度低於3度地表就可能低於零度，進而產生結霜的自然現象。

胡發韜說，從現在開始到明年元月上旬，尤其耶誕節假期與元旦連假是最適合武來陵農場觀賞落羽松的時節！如果幸運的話，可碰到地上結霜，滿像極了灑上白色糖粉糖霜的特殊美麗風景。近來武陵農場清晨氣溫約僅有攝氏三度左右，來場觀光遊憩的遊客要特別注意禦寒的衣物與相關保暖措施。

和平區武陵農場今天清晨6時許，出現1.4度的低溫，農場大地呈現一片雪白的銀色世界。(武陵農場提供)