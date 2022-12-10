大陸國產C919將開展100小時以上空機驗證試飛。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端9日報導，隨著全球首架C919交付，大陸國產大飛機事業從研發製造的「上半場」轉入商業運營的「下半場」。為了滿足C919交付及後續運營的需求，東方航空公司特別在上海飛行部成立了C919飛行部，首批選拔了9名經驗豐富、技術精湛的優秀機長加入，他們也可以說是C919首批民航飛行員。

中國東方航空集團有限公司C919飛行部總經理趙宏兵是有1萬9400小時總飛行時間的A320機型本場教員，也是東航接收C919全球首架機的飛行員之一。

趙宏兵說，前期他們三人都是1萬5000小時以上的飛行經歷時間，第一批第二批技術改裝一些飛行員，也是具有1萬小時以上（飛行經歷時間）安全飛行，這是底線，所以說挑選這些人全是技術精湛。

擁有一萬小時以上飛行經歷的通常都是從業15年以上的資深飛行員，專業技術能力強、心理素質過硬。一支精兵強將的隊伍，也為C919飛機的交付運營提供保障。

目前，東航參加飛行標準化委員會型別等級訓練規範測試的3名飛行人員已經完成改裝，9名首批改裝人員預計將于12月19日進入訓練流程，第二批12名改裝人員已完成選拔，全部為C4以上機長教員，預計明年2月將進入改裝。

東航C919飛行部副總經理尚峰稱，馬上要投入商業運行，飛行員團隊完全有信心掌握這架飛機技術特性。也對這架飛機安全營運和更好地服務旅客非常有信心。

目前，東航除了選拔培訓首批飛行員外，首批乘務組、首批機務工程師也已做好準備。

為順利完成C919的交付準備工作，東航特別成立了C919飛行部，同步完成了首批9名飛行員、兩批共計45名乘務員以及首批13名機務維修人員的機型培訓。針對C919的第一個乘務組培訓，課程設置包括飛機概述、客艙內部講解、機門、滑梯、應急出口、應急設備、非正常程式處置指南、機組資源管理、水上專案、實踐操作考核等。

除了乘務員培訓，東航地面服務部門還對C919重心限制問題進行了評估，綜合管理部門還開展了大陸國內首次C919國產大飛機航油加注操作培訓。從航班運行、航行管制、機務維護、地面勤務、安全管控等多個方面，都在為交付運營做好準備。

作為新引進的機型，接下來C919飛機在投入商業運營前，航空公司將開展100小時以上的空機驗證試飛。

中國東航計畫在2023年第一季完成C919驗證飛行。目前，中國東航已準備了5名飛行員，24名乘務員，30多工程師，足以滿足初期的驗證飛行需求。此外，為了在大範圍內高頻次地驗證C919安全運行能力，中國東航還選擇了幾個典型的機場作為驗證飛行網站，包括北京首都、北京大興、海口、南昌等。

中國東方航空集團有限公司運行管理部總經理張恩輝說，這個驗證主要是驗證公司安全運行這架飛機的能力，主要包括前期制定的關於這個機型的政策、標準、規定和程序的適用性和可操作性。另外，驗證各個專業系統的保障能力，以及各類專業人員是不是具有安全營運這架飛機的能力。保證在進入商業運行期間，能夠很好地為廣大旅客提供大陸國產大飛機良好的旅行體驗，讓飛機飛得更高、飛得更遠、飛得更安全，飛得更有效率。

在C919完成航線驗證飛行後，大陸民航局將會對驗證結果進行重新審定和檢查，確認公司具備安全運行C919飛機能力之後，會頒發相應的運營許可。此後，C919將正式投入商業營運。據介紹，東航爭取在2023年春將C919正式投入商業營運。

東航集團司副總經理黨組成員劉鐵祥強調，將針對C919機型的特點，建設好運行好，確保保障、服務、培訓等一系列體系全部建立起來。並選派最優秀的飛行、乘務、機務、地面保障團隊負責C919運行，確保高品質運行。將努力把東航C919打造成明星機型、空中名片，增進旅客、公眾對東航C919的瞭解和喜愛，助力大陸國產大飛機持續提升品牌形象和市場競爭力。