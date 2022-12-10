民進黨九合一大選慘敗，並在昨日舉辦首場檢討小組會議，但民進黨團曾在12月5日發函黨籍立委，在檢討小組開會前，「具名」提出書面建言，挨批是引蛇出洞、清算異己。對此，立委許智傑批評，嚴厲駁斥這種陰謀論，民進黨本來就是可以接受大鳴大放、意見多元的政黨。
許智傑說，黨內公開徵詢意見，就是黨中央願意正面處理問題，這種引蛇出洞的言論，完全是破壞團結的不實指控，希望不要再以訛傳訛。
民進黨九合一大選慘敗，並在昨日舉辦首場檢討小組會議，但民進黨團曾在12月5日發函黨籍立委，在檢討小組開會前，「具名」提出書面建言，挨批是引蛇出洞、清算異己。對此，立委許智傑批評，嚴厲駁斥這種陰謀論，民進黨本來就是可以接受大鳴大放、意見多元的政黨。
許智傑說，黨內公開徵詢意見，就是黨中央願意正面處理問題，這種引蛇出洞的言論，完全是破壞團結的不實指控，希望不要再以訛傳訛。
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