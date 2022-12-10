王鴻薇今早在準議員柳采葳陪同下，前往大直市場掃街。（李奇叡攝）

酸爆吳怡農松機遷建政見 王鴻薇指「應跟邱國正討論順便認識」

民進黨台北市第3選區立委參選人吳怡農拋出第一個政見「松山機場遷建」，他認為，松機遷建符合最大公共利益，對手王鴻薇則反譏，吳應去問交通部或國防部為何不願意遷，而吳完全沒提軍用機場，要請國防部幫吳補課一下。

吳怡農今前往濱江市場掃街拜票，並展開政策宣講，他說，松山機場影響最大兩個地區就是台北、新北，新北市長侯友宜2015年就支持，準台北市長蔣萬安也在今年9月接受採訪時，表示應該討論松機遷移後的土地利用方式，可見蔣也不反對松機遷移，他強調，松機最重要的任務的確是行政專機起降，但公共政策要有取捨，考量各種因素後，他認為遷移松機，是符合最多國人、最大的公共利益。

吳怡農表示，王鴻薇不斷攻擊、謾罵，一律反對，說他空話連連，但他其實非常認真地提出5項具體主張，若王鴻薇有哪點不同意，請讓他知道，「不願意遷什麼都是理由，願意遷到處都有方法」。

至於前立委蔡正元控，吳怡農拋出的松機遷移是抄襲他過去的政見，更稱吳連遷、廢都分不清是草包，吳怡農回應，還是要少一點口水，多一點建設性的評論，因為不管用什麼字，松機遷建是大家幾十年的期待，有許多政黨的市長候選人、包括現任市長都討論過，大家都支持，現在應該談的是，2030年隨著桃園機場第三跑道的完工，有條件好好面對這個議題，希望大家提早規畫，為新北、台北做最好的規畫和發展。

針對吳怡農反駁，王鴻薇則說，討論問題不需要說這個人同意、這個人反對，要就事論事，松機遷建牽涉範圍很大，自己昨天已提出質疑，松機是軍民兩用的機場，但不管交通部或國防部都沒規畫遷建議題，而吳怡農的Power Point（PPT）做得很漂亮，卻都沒提到軍用機場的部份。

王鴻薇批，吳怡農說自己是國安專家，是不是要去跟國防部長邱國正討論這個議題，順便讓邱國正認識他，也應該去問交通部、國防部，完全沒做規畫及可行性評估的原因是什麼？

王鴻薇酸，真的要請國防部幫吳怡農補課，因為吳談到松機遷建，卻沒有提到軍用機場的部份，難道他真的不知道松機是軍民兩用的機場，「這不是一個基本常識嗎？吳先生是不是不知道？」