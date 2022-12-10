米倉國小百週年校慶規劃一系列校慶活動，首先由侯友宜、現場嘉賓與米倉國小學生參與「水岸米倉啟動」儀式活動。(黃敬文攝)

新北市米倉國民小學今(10)日舉辦100週年校慶慶祝典禮，學校以「紅橋綠衣迎百穗 龍騰米倉躍世紀」為主題，慶祝百週年校慶，邀請歷屆校友、地方耆老以及社區民眾一起共襄盛舉，新北市長侯友宜也到場祝賀，並與94歲資深校友一同進行「百年壽桃匯祝福」生日禮讚。

侯友宜致詞時，首先祝賀八里米倉國小百歲生日快樂，接著誇讚米倉國小是新北市在生態永續環境教育做得最好的一個學校，更曾拿過2次國家永續教育獎，很多的地區的孩子們都送到米倉國小，就是要來了解生態環境、世代交替以及資源分享。

侯友宜表示，米倉國小創立於民國11年，學校歷史悠久且經歷多位校長努力，打造健康、創新、在地關懷與全球視野的永續環境教育典範學校，並且結合自身環境地理條件，提供學生多元的學習課程與活動場域，近年市府也補助400萬元協助學校多元智能教室、美感教育環境建置以及低碳校園環境設備改善，在市府協助以及學校長年用心的經營辦學，學生皆能在快樂、幸福的米倉國小擁有豐富的生命體驗。

米倉國小百週年校慶規劃一系列校慶活動，首先由侯友宜、現場嘉賓與米倉國小學生參與「水岸米倉啟動」儀式活動，手持稻穗，一起將稻穀送入米倉，展現世代傳承與創新教育理念，更顯百年校慶意義與歷史價值，另外也特別舉辦「走讀蛇仔形，米倉歷史散步」活動，由米倉國小退休教師鄭仁泰，整理出早期學校古物，並由其子鄭為國先生，將父親留存的照片與文物與孩子們分享，親身體驗早期米倉就讀環境的艱苦不易。

學校更精心辦理「三代同堂回到小學生活的一天」，爺爺奶奶、父母、陪伴孩子，祖孫三代攜手回校園，回憶過往的學校點滴，體驗現今米倉校園環境的美好。

米倉國小校長余屹安指出，此次校慶活動意義非凡，除了整理過往米倉的百年歷史文物供展示分享，也特別將1923年為了迎接日本裕仁太子興建的太子亭遺址改造成水岸米倉，希望讓學生能瞭解早期農業社會求學不易，繼而能勤學向上。

教育局表示，市府長期支持學校推動閱讀、雙語及科技創新、環境教育與美學教育，營造優質的學習環境學校，期待學校持續推動特色課程，開創適性多元的教育風貌。今日米倉國小全校師生、校友、社區一同歡慶百週年生日，在感恩、溫馨又熱鬧的氣氛中，為米倉國小百年校慶畫下完美的句點。