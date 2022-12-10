國民黨台北市議員張斯綱。（圖／取自張斯綱臉書）

台北市立委補選民進黨候選人吳怡農因曾多次受訪時結巴、答非所問，還遲到並兩度嗆記者，遭藍營政治人物及部分網友批為「草包」。國民黨台北市議員張斯綱表示，吳首度參選時被塑造出清新陽光的形象，雖後續因黑道入黨、斷片詞窮等事件扣分，卻都沒有近期這樣瘋狂暴走、人設崩壞來得誇張；針對吳近期出政見挨轟，張諷刺道：「對於一個草包候選人，這種基本要求終究還是高估他了。」

張斯綱8日在臉書發文表示，吳怡農初次參選時所塑造出來的清新陽光形象，雖因之前擔任民進黨台北市黨部主委時，發生黑道入黨、販毒風波及上台致詞卡彈詞窮等事件已被扣分不少，但這次被徵召參選後，不知是因立委補選時程太匆促還是本來就經不起檢驗，人設更是迎來大崩壞。

張斯綱指出，吳怡農從被徵召後的第一個行程開始，就發生大遲到，接受媒體訪問時還直接惱羞成怒拒絕回答媒體的問題；吳8日舉行政見記者會時，除了再次拋出台北市長敗選人陳時中曾批評是「操作成分大於市政建設」的松山機場遷移政見外，面對記者詢問對手王鴻薇所提出的能源政見，以及覺得總統蔡英文總統「2025非核家園」主張是否可以實現等相關問題，更是直接嗆記者「以為在跟王鴻薇發言人對話」。

對此，張斯綱直言，這一連串的「發揮」簡直讓人看傻了眼，身為執政黨提名的立委候選人，到底有沒有私下先諮詢過交通部和國防部等相關部會官員或學者，對於自己提出的政見和對手政見的看法及可行性？張更狠酸：「啊……不好意思，我忘記國防部長都說不認識吳怡農了，對於一個草包候選人，這種基本要求終究還是高估他了。」