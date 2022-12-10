副總統賴清德已經表態要選黨主席，對於外界說民進黨的大亂鬥要開始了。民進黨代理主席陳其邁10日說，外界是指誰？不是內部。這是民進黨在進行改選黨主席，他是代理主席，選務中立。

陳其邁上午出席彌陀區虱目魚節活動，他認為，黨主席是要承擔改革與未來總統大選的責任，責任很重，也很辛苦，任何人要承擔責任，對於黨來說都是好事，絕對不會有大亂鬥的情形。

陳其邁認為，黨主席就是壞缺（台語），會做得很辛苦。這是承擔，不會有外界的指射情形發生。